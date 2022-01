Car plan, primes... : Bamboula à la SENELEC !

Au moment où les consommateurs se plaignent de la cherté des factures, la SENELEC fait du gaspillage, tant dans sa gestion que dans certains avantages indus.



Entre hausse des salaires, primes, «car plan», la direction générale a fait exploser les charges de l’entreprises à travers un protocole d’accord signé le 28 décembre dernier.



Selon le quotidien Libération, les salaires de base ont augmenté de 15% en contrepartie d’une réduction des heures supplémentaires depuis le 1er janvier.



Une prime minimum de 10% du résultat annuel bénéficiaire est allouée au personnel.



Une prime fixe de risque électrique de 50 000 Fcfa est alloué aux ayants droits identifiés par une commission, en attendant un accord sur la partie variable.



D’après le protocole, la prime de risque électrique n’est pas cumulable avec la prime de risque et salissure.



Il y a hausse de la prime de logement de logement des agents de maitrise du droit commun qui est passé à 80 000 Fcfa.



À propos du «Car Plan cadres», la direction générale supporte 70% des montants allant de 15 à 40 millions de Fcfa pour les cadres.



L’enveloppe annuelle du «Car Plan» des agents de maitrise est portée de 250 millions à 500 millions de Fcfa.



La dotation mensuelle individuelle de carburant aux cadres, a été augmentée.



Idem pour la prime d’entretien des véhicules des chefs d’unité, chefs de service et chefs de département.



Les budgets des véhicules «Car Plan» sont revalorisés ainsi qu’il suit : unité d’experts 15 millions de Fcfa ; service, 20 millions de Fcfa ; département, 25 millions de Fcfa ; directeurs et délégués, 40 millions de Fcfa.