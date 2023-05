Caravane de Sonko à Kolda: 2 individus arrêtés avec des armes et du matériel militaire

Deux membres de la caravane du leader de Pastef ont été arrêtés par les éléments du commissariat central de Kolda. Les deux hommes sont actuellement en position de garde à vue, selon des sources de Seneweb.





L'arrestation de O.N et A.K.S est survenue suite à l'exploitation d'un renseignement faisant état de la présence de deux hommes détenant des armes blanches et du matériel militaire parmi les véhicules du convoi de Ousmane Sonko.





La fouille effectuée dans la voiture de type 4x4 a permis de saisir des armes blanches dont deux coupe-coupes, des gilets par balles dont l'usage est réservé aux forces de défense et de sécurité [...].