Carburant : Thierno Alassane Sall fustige des prix exorbitants par rapport aux pays voisins et exige des explications

Ce mercredi 11 juin 2025,, le député Thierno Alassane Sall, ancien ministre, a adressé une question écrite au ministre des Énergies, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, dénonçant les prix inchangés et élevés du carburant à la pompe au Sénégal. Dans son courrier daté du 10 juin 2025, Sall met en lumière une situation paradoxale : malgré une baisse de 18,09 % du cours du Brent (de 81,96 USD à 67,13 USD) et une dépréciation de 5,43 % du dollar (de 607,396 XOF à 574,435 XOF) entre juin 2024 et juin 2025, les prix sénégalais restent parmi les plus élevés de la sous-région.







Un contraste frappant avec la sous-région





Sall souligne que des pays voisins, comme le Niger (essence à 499 FCFA) et le Mali (775 FCFA), affichent des prix bien inférieurs malgré leur enclavement et leurs contraintes logistiques. « Les prix au Sénégal dépassent ceux du Mali, dont les produits transitent par le port de Dakar », s’étonne-t-il. L’essence sénégalaise, à 990 FCFA, est 45 % plus chère qu’au Niger, pourtant producteur de pétrole comme le Sénégal. Cette situation, qualifiée de « prélèvement indirect », pénalise ménages, entreprises et transporteurs, qui perdent en compétitivité face à la concurrence régionale.









Le député pose trois questions précises :





1. Quelles politiques internes justifient cet écart avec les pays voisins ?





2. Quelles mesures le gouvernement envisage-t-il pour réduire le coût du carburant tout en préservant la viabilité du secteur ?





3. Existe-t-il un mécanisme de révision automatique des prix aligné sur les cours internationaux, et si oui, quels en sont les critères et la périodicité ?





Thierno Alassane Sall insiste sur les répercussions économiques touchant transporteurs, boulangers, maraîchers, agriculteurs et pêcheurs, réclamant des « réponses claires et détaillées » pour soulager les Sénégalais.