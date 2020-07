Cargo Village : Amadou Hott invite les entreprises à saisir l'opportunité de la zone industrielle de Diass

Le ministre Amadou Hott a visité le Hub logistique et industriel de Diass, notamment le Cargo village, la zone industrielle de Teyliom Logistics, ainsi que les bâtiments abritant les bureaux des Douanes, des transitaires et opérateurs de fret. A proximité de l'aéroport international Blaise Diagne (Aibd) et à seulement 45 km de Dakar, cette zone offre une situation géographique exceptionnelle et des avantages stratégiques aux entreprises. Car leur permettant d'accéder au marché de la Cedeao, mieux, avec des conditions douanières et fiscales très avantageuses.







Le potentiel y étant, le ministre souhaite que la zone puisse attirer des entreprises d'exportation, des investisseurs locaux et étrangers, entre autres.