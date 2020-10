Caricatures du prophète : L'appel de Jamra aux imams du Sénégal pour la prière de ce vendredi

L’Ong Jamra ne compte pas rester amorphe devant la vélléité des autorités françaises à persister dans la publication des caricatures du prophète de l’islam. Imam Massamba Diop, président exécutif de Jamra, dans un document parvenu à Seneweb et signé des bureaux exécutifs de Jamra et Mban Gacce, a exhorté tous ses homologues Imams et prédicateurs de tous les lieux de culte du pays, « à consacrer les prêches du Maouloud du jeudi 29 octobre et les sermons de la prochaine «Salatul Jumah» à cette inqualifiable agression des musulmans dans ce qu'ils ont de plus cher: leur foi ».