Carnage foncier : 159 ha de terres "volés" à Dougar

Après la polémique sur le Littoral dakarois, les dossiers Ndingler et Tobène, c’est au tour de Dougar (département de Rufisque) et environs de réclamer leurs terres.Les populations exigent la restitution de leurs 159 ha "volés et attribués à des privés", rapporte le quotidien Libération dans sa livraison de ce vendredi.Le litige foncier concerne deux titres fonciers de 73 ha et 86 ha. En effet, plus d’une centaine de familles ont été spoliées de leurs terres.