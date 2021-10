Carnage foncier à Thiès : Le Receveur des Domaines entendu par la Brigade de Recherches

Un banditisme foncier secoue Thiès, rapportent L’Observateur et Libération. Il s’agit d’une vaste opération d’accaparement et de spoliation de plus de 500 parcelles.



Alain Paul Sène, Receveur des Domaines à Thiès cité dans ce scandale foncier, a été entendu par la Brigade de Recherches avant d’être libéré.



Nommé en mars 2021, Sène va établir de nouvelles lettres d’attribution sur le site en question qui était déjà morcelé en 2019 au profit du promoteur immobilier Abdoulaye Sambe.



Ce dernier, moins chanceux, a été placé en garde à vue pour escroquerie et abus de confiance. Il a, à son tour, roulé dans la farine plusieurs chefs de services locaux.



En effet, Sambe leur à fait signer plus de 4000 faux actes d’attribution de parcelles ainsi qu’un procès-verbal sanctionnant une fausse attribution du lot numéro 4111 du plan de lotissement de Colobane TanghorB2, situé dans la commune Mont-Rolland.



Djiby Sy, ancien chef des Services fiscaux de Thiès, avait signé tous les actes administratifs établis au nom du promoteur.