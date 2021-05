Cartes nationales d'identité : Alerte sur le fichier national !

La Mission d’audit du fichier électoral étale ses inquiétudes sur la sécurité du fichier national des cartes nationales d’identité (CNI).





«Si un désastre majeur arrivait (incendie, inondation, tremblement de terre) et que le datacenter devenait inexploitable, il faudrait des semaines pour se procurer et réinstaller de nouveaux serveurs, les configurer, les tester et transférer les données sauvegardées sur le serveur hébergé à la Daf», prévient la Mission dans Le Quotidien.





Tout incendie qui n’est pas maîtrisable risque d’être fatal pour le datacenter. La Mission conseille ainsi l’installation rapide dans le datacenter actuel d’un système de détection et d’incendie ou d’un "disaster recovery center" ou plan de reprise d’activités.





Il s’agit d’un "site miroir" installé dans un lieu confidentiel, distant et sécurisé. En cas d’endommagement, une continuité de service sera assurée par le serveur miroir dans un délai très court.