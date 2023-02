[Pourquoi j’ai divorcé] Cas 4 : Répudiée à cause de son infertilité : Nafissa se remarie et met au monde deux filles

Nafissa repudiée par sa belle-mère

Dans la société africaine, le mariage n’est pas uniquement une affaire de couple. La belle-famille a un droit de regard sur l’union. C’est une triste réalité. D’ailleurs, avant de sceller l’union, on fait comprendre aux familles de la dulcinée, que l’époux a des cousins, des cuisines, des frères, des tantes et des sœurs. La belle-mère a une influence prépondérante sur le couple. Nafissa l’a appris à ses dépens. A la vérité, elle a été répudiée par sa belle-mère.





Comme certaines femmes, Nafissa sera sacrifié sur l’autel de son infertilité. Son infertilité n’a été pas tolérée par sa belle-famille. Ces genres d’histoire remplissent les cahiers de collégiens. Ce sort sera exploité par sa belle-famille, pour la pousser vers la porte de sortie. Nafissa a été humiliée, malmenée et trompée au sein de son union. Le mariage avec l’homme de sa vie a viré au cauchemar.





« On s’aimait vraiment. Tout allait bien durant 4 ans de mariage. Mais après j’ai commencé à remarquer que ma belle-famille avait changé de regard envers moi », a remarqué Nafissa. Outre le changement d’attitude, les actes posés par certains membres de la belle-famille sont manifestes de son rejet parce que tout simplement, elle n’a pas mis au monde un enfant. « Ma belle-mère que j’appelais affectueusement ‘’ Yaay’’ m’a presque piétinée un jour sans me regarder. Je savais que c’était lié au fait que je n’avais pas d’enfant », narre Nafissa.





Pourtant elle avait essayé d’aborder cette situation avec son époux. Mais la mère de son époux et d’autres personnes se sont immiscées dans la vie de couple en prenant prétexte de cette situation.





Elle supportait. Mais un jeudi, elle a explosé. Alors qu’elle devait se rendre à son école de formation pour son examen, la belle-mère l’ordonna de faire la cuisine. C’est la goutte d’eau de trop.





« Je n'étais même pas au courant de cette invitation en plus je ne pouvais pas badiner avec mes études, mon avenir. Mais quelques minutes après avoir refusé, mon mari m'a appelée pour me convaincre de rester et d'obéir à sa maman. Une chose que j'ai fait par amour et parce que j'espérais rattraper mes cours après », relate la dame. Lors du déjeuner, par mégarde, elle renversa un verre d’eau, la belle-mère a profité pour vider sa bile. « Elle m'a traitée de "aay gaaf" (porteuse de poisse) et de femme "diaassir", ( infertile) qui n'arrive pas à satisfaire son mari, en présence de la tante et des cousines de mon mari. Mon mari a pris ma défense mais ça a dégénéré. Il a été pris d'assaut presque par toute sa famille qui lui reprochait de mettre sa femme au-dessus de sa mère », se souvient-elle.





La dame en avait marre. C’était l’humiliation suprême. Lorsque la sœur de Nafissa était revenue pour la récupérer, une dispute éclata entre cette dernière et la belle-mère de sa petite sœur. « Ma belle-mère a juré que si son fils ne m'accordait pas le divorce, elle le renierait à vie », avait lancé la mère de l’époux de Nafissa.