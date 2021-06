Cas de noyade à Guédiawaye : Un arrêté interdisant la fréquentation des plages, en gestation

La fréquentation des plages de Guédiawaye pourrait être formellement interdite. Sur instruction du président de la République, Macky Sall qui a demandé, hier, « des mesures idoines et urgentes pour une meilleure sécurisation des plages », suite aux cas de noyade (dont 10 morts) enregistrés ce week-end à Malika, un arrêté préfectoral interdisant la fréquentation de ces plages est en gestation.





A Malibu, très fréquentée en cette période de canicule, le maire Aïda Sow Diawara, en attendant la publication de cet arrêté, a demandé « l’assistance de la police pour éviter les cas de noyade », indique son adjoint Racine Ba joint par Seneweb.





Pour rappel, d’après les chiffres de la brigade de sapeurs-pompiers de Guédiawaye, 34 cas de noyade (dont 18 morts, 6 sauvés et 10 non encore retrouvés) ont été enregistrés entre le 15 mars et le 14 juin 2021 sur les plages du littoral de Guédiawaye.