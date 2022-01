Casamance: 6 champs de chanvre indien brûlés par l'armée, un suspect arrêté

Au cours d'une série d'opérations en Casamance, la zone militaire n°5 a incinéré plusieurs hectares de chanvre indien. Ce, dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue.





En effet, "l'armée a reussi à détruire, dans le Nord-Sindian, six champs de cannabis, dont trois au sud de Kandiadiou, les 2 et 8 janvier derniers", rapporte la Dirpa à travers un tweet. D'ailleurs, un suspect a été arrêté et remis aux gendarmes pour les besoins d'une enquête.





Ces opérations ont été menées entre Djilinkine et Kandiadiou, où une mine antipersonnel avait explosé, tuant cinq personnes, le 22 octobre 2021.





A noter que l'armée mène souvent ce genre de campagne.