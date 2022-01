Casamance : Abdoul Mbaye exige la "libération immédiate" des soldats sénégalais retenus en otage

Sur son compte twitter, le leader de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT), Abdoul Mbaye, s’est offusqué de la situation des soldats sénégalais retenus en otage en Casamance.



Selon l’ancien Premier ministre, ils doivent être libérés immédiatement et sans condition. « Les soldats Sénégalais retenus en otage doivent être immédiatement libérés. Ceux qui les retiennent doivent se garder de les humilier et éviter l’usage de référentiels ethniques. Notre pays n’a pas besoin de cela dans contexte global de la sous-région », a-t-il écrit.