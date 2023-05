Casamance : Le commandant du MFDC Diakaye appelle les autres factions à déposer les armes

L'accord de paix entre la faction MFDC Diakaye et l'État du Sénégal a été officiellement acté le 13 mai 2023, à Mongone, dans la Commune de Djignaky, département de Bignona. L'accord a été matérialisé par la signature d'un traité de paix et le dépôt des armes par les combattants de Diakaye.









Après des décennies de combat pour une indépendance de la Casamance, la faction MFDC Diakaye dépose finalement les armes pour un retour définitif de la paix dans cette zone. Un accord de paix qui intervient des mois, voire des années de négociations, rappelle le représentant de la COSPAC, Henry Ndecky. Ce dernier a affirmé que c'est à partir de la rencontre de Banjul " Banjul 1 "que l'espoir est né. " Nous avons sillonné jusqu'à hier pour la dernière négociation qui a été fraternelle hier, entre l'État du Sénégal et Diakaye.... Vous avez travaillé sur le contenu de l'acte 3 que nous avons découvert ce jour et officialisé ce jour ', prolifère Henry Ndecky. Coordonnateur de Dynamique de Paix, Henry Ndecky avance avoir été séduit par " le fair-play durant tout le processus de négociation entre les deux parties".





Le Commandant de la faction Nord Diakaye, Fatoma Coly s'est réjoui de la signature de cet accord.





Par ailleurs, il a demandé à tous ses frères d'armes de suivre cette dynamique de paix et de déposer les armes. Fatoma Coly promet de faire le nécessaire pour que les autres suivent leurs pas.





En revanche, il a sollicité de l'État de continuer le processus de désenclavement de la Casamance, et particulièrement de cette zone de Mongone et environs très enclavées. Il demande la construction d'infrastructures et la création de projets pour développer ces localités et faciliter l'insertion socio-économique des combattants.