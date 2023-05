Casamance : Le roi Niokhobaye Fatou Diène Diouf et le roi Sibiloumbaye Diédhiou cultivent la paix

Dans un contexte préélectoral tendu, les souverains d’Oussouye et du Sine sont en caravane pour la paix, du 12 au 16 mai 2023.



Pour la paix en Casamance et partout ailleurs au Sénégal, le roi du Sine, Niokhobaye Fatou Diène Diouf, a été accueilli par son homologue le roi d'Oussouye, Sibiloumbaye Diédhiou.



Lors de cette visite, une cérémonie de dépôt des armes a été organisée à Mongone, dans le département de Bignona, où le roi du Sine a été représenté par une forte délégation et une grande mobilisation de l’association sérère Jambogoum de Casamance.