Casamance : Les victimes du lotissement de Barafe défavorables à un projet de la mairie

Le collectif des victimes du lotissement de Barafe, dans la commune de Niagui, ont élaboré des actions pour contraindre la mairie de renoncer à un projet de lotissement. Selon Iradio, ils ont proféré des menaces à l’égard de l’autorité communale. Lors d’une assemblée générale, le coordonnateur du comité de veille et d’alerte de Baraff, Henri Ndecky affirme que l’autorité n’a jamais rien respecté, continue de faire toujours les mêmes bêtises, le forcing. « Les autorités, n’ont jamais accepté de s’asseoir autour d’une table avec les populations surtout le comité de veille. Le plan de masse n’a jamais été consulté et le comité de veille qui, depuis, réclame ce plan jusque-là, rien n’est fait aujourd’hui ».



S’agissant du rajout, le calcul reste méconnu. « On ne sait pas comment ils sont calculés, par quel moyen et avec qui ils ont pu arrêter ces rajouts, comment est-ce qu’ils distribuent ces rajouts, tout ça on ne sait absolument rien. Voilà, ils sont venus détruire pratiquement tous nos pommiers, un nombre important d’anacardiers. »