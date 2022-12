Casamance : Une nouvelle philosophie de la société civile émerge à Youtou

La Casamance est en train de devenir un laboratoire très intéressant de l’émergence d’une nouvelle philosophie de la nouvelle société civile. Une certaine société civile en Casamance est surtout connue comme étant des rentiers de la guerre et sous prétexte de recherche de la paix ou des rentiers du drame du naufrage du Diola. La nouvelle philosophie de la nouvelle société civile est en train d’émerger des profondeurs de la Casamance notamment à Youtou et à Effock. Pour réhabiliter la route et le pont de Youtou, le socio-anthropologue Ndukur Kacc Essilaw Ndao et ses amis, au lieu de se contenter de la victimisation et de la dénonciation ont décidé de se cotiser pour commencer les travaux. Un bon exemple d’une société civile qui prêche par l’exemple et qui ne vit pas que de la rente de la tension électorale ou de la guerre en Casamance. Informé de cette noble initiative, le Président Macky Sall leur a fait parvenir une contribution pour encourager cette démarche si rare dans notre pays où on a l’habitude de croiser les bras et attendre tout de l’Etat. Cette initiative de Ndukur Ndao rappelle la grande leçon de Sénèque « Long est le chemin des préceptes, court celui de l’exemple ». Après la route et les ponts de Youtou et de Effock, toute la Casamance espère que cette nouvelle société civile va porter le combat du déminage, le dernier handicap pour un retour total à la normalité.