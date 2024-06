Casamance : Vers une communauté Suqali des régions Sud

Ziguinchor a abrité une journée de réflexion et de partage des bénéficiaires et des partenaires des trois régions méridionales, dans le cadre de la relance économique des entreprises et des microentrepreneurs fortement impactés par la Covid-19.







À travers cette rencontre, les organisateurs, à Caranga gestion de Suqali, veulent mettre en place un système de réseautage des acteurs de l’écosystème entrepreneurial sud et créer des opportunités d’affaires.





Ces acteurs des régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor ont été capacités dans le but de mettre une communauté Suqali en Casamance. Djiby Ndiaye, responsable de programme à Caranga gestion de Suqali a, à cette occasion, fait un rappel de la mise en œuvre du programme. Une création qui est intervenue en 2020, au moment où le secteur économique a été rudement frappé par la Covid-19.





Plus de 16 microentrepreneurs ont été capacités et appuyés dans le cadre de la relance économique et une centaine d'entreprises sur le plan national, a expliqué M. Ndiaye. Ces acteurs économiques de la Casamance ayant bénéficié de cette politique économique seront été mis en réseau afin d'aller vers une communauté Suqali de la zone Sud, afin d’améliorer et d’augmenter les opportunités.