Cash transfert à Mbacké : 27 971 ménages vont se partager plus de 2 milliards F Cfa

Le ministre du Développement communautaire, de l'Équité sociale et territoriale a bouclé, hier, une visite de 48 heures effectuée entre Touba et Mbacké. Accompagné d'une forte délégation, Samba Ndiobène Kâ a fait l'état des lieux des travaux de la rocade de 13 km en construction dans la capitale du mouridisme. Le ministre a été reçu par Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre et le porte-parole du khalife de Darou Salam.





Tout juste avant la fin de sa visite, le ministre Samba Ndiobène Kâ a procédé au lancement officiel des opérations de transferts monétaires exceptionnels destinés aux ménages du département de Mbacké inscrits au Registre national unique (Rnu). Cette cérémonie de grande envergure s'est tenue hier en présence du maire de Mbacké, Gallo Bâ, et ses collègues du département de Mbacké.





"Le gouvernement du Sénégal a consenti beaucoup d'efforts [...] pour lutter contre la pauvreté et renforcer la résilience des ménages face aux chocs. Dans la région de Diourbel, depuis 2013, les bourses de sécurité familiale concernent 21 086 ménages pour un montant de deux milliards cent huit millions de francs Cfa par an", déclare le ministre du Développement communautaire.





Selon Samba Ndiobène Kâ, 27 971 ménages, dans le département de Mbacké, vont recevoir un transfert monétaire de 80 000 F Cfa, soit un montant total de deux milliards deux cent trente-sept mille cinq cent quatre-vingts mille francs. Cela va, dit-il, certainement impacter positivement la consommation des ménages.





Pour rappel, le ministre a fait le suivi des travaux d'un linéaire de plus de 13 km qu'il juge satisfaisants à plus de 75 %, d'après lui. L'hôte de Touba avait visité, dimanche dernier aussi, le volet assainissement.





Dans la journée d'hier (lundi), l'hôte a présenté aux autorités religieuses de Darou Salam le projet ayant trait à la modernisation de Mbacké.





"Nous sommes là pour faire l'état des lieux du tronçon de 1,5 km (axe Darou Salam - Mbacké) que nous allons réhabiliter dans les meilleurs délais", a-t-il expliqué devant le préfet de Mbacké.