CBAO : Les agents déposent un préavis de grève

Préavis de grève du groupe Cbao

Les travailleurs de la banque CBAO ont tapé du poing sur la table. Selon « Press’Afrik », ces agents ont déposé un préavis de grève pour le respect des accords signés avec la direction générale. Ces syndicalistes alertent les autorités sur les menaces qui pèsent sur le système bancaire au Sénégal.





D’après le collège des délégués du personnel, CBAO groupe Attijari Wafa Bank n’a pas respecté ses engagement vis-à-vis de ses employés.





« Nous portons à votre connaissance qu’a la date du 14 août 2019, la direction générale et le collège des délégués du personnel avaient signé un protocole d’accord portant sur une précédente plateforme revendicative. Par conséquent, nous considérons cette situation comme un cas manifeste et assumé de non respect des accords signés. Par ailleurs, une plateforme revendicative déposée sur la table de la direction générale depuis décembre 2020 est restée sans aucune réponse jusqu’en décembre 2021 », indique leur porte-parole.





Cependant, ils ont annoncé un préavis de grève. « A la suite des négociations avec les hauts conseils de dialogue social, et qui se sont révélées infructueuses, le collège des délégués du personnel était dans l’obligation morale de déposer à la date du 14 février 2022 un préavis de grève de 30 jours soit jusqu’au 16 mars 2022 », dit-il.