CCBM: Un employé de Serigne Mboup traîné en justice

Daouda Diouf, un employé de Serigne Mboup, a comparu à la barre du tribunal de Dakar, hier mercredi 29 mai, pour vol.







En effet, l'agent de l'entrepôt de CCBM profitait des heures de descente du personnel pour voler des téléviseurs de marque qu'il revendait à Abdoulaye Faye, lui aussi arrêté pour recel.





Au total, 13 téléviseurs smart de 55 pouces ont été volés et vendus à un million. Le revendeur Abdoulaye Faye, quant à lui, a gagné dans cette affaire 13 millions. La société CCBM a estimé la perte du matériel volé à 20 millions de francs CFA.









Poursuivi pour vol, Daouda Diouf a reconnu les faits à la barre. ‘’Oui, j'ai volé 13 téléviseurs à la CCBM que je revendais à Abdoulaye Faye ici présent. C'est des téléviseurs de marque de 55 pouces que je revendais entre 150 et 250 mille francs’’, a-t-il avoué.





Après son mea culpa, le procureur a ordonné une peine de deux ans ferme pour Daouda Diouf.









Pour sa part, le receleur Abdoulaye Faye a affirmé qu’il ignorait l'origine illicite des téléviseurs. ‘’Il me les vendait entre 200 et 250 mille. Quand je lui ai demandé, il m'a dit qu'il ne les a pas volés. La première fois que je lui en ai acheté, il m'a même remis une facture. Mais pas les autres fois. Et à chaque fois il me demandait de passer à l'entrepôt de CCBM pour récupérer les téléviseurs’’, soutient-il.





Son avocat a plaidé non coupable. Mais le procureur a demandé sa condamnation à deux ans, dont six mois ferme pour recel. La partie civile réclame 20 millions pour les préjudices causés à Serigne Mboup.









Le délibéré est attendu le 5 juin.