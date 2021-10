CDP : Situation actuelle de la protection des données personnelles au Sénégal

La Commission de protection des données personnelles vient de publier, ce jeudi 21 octobre, son avis trimestriel. Le troisième relatif à son programme annuel d’activités.





La structure, dirigée par Awa Ndiaye, a examiné plusieurs dossiers de demande d’autorisation, recueilli des plaintes et rendu visite à des acteurs clés, dans le cadre de la protection des informations nominatives au Sénégal.





Ainsi, la CDP a accueilli treize structures et deux particuliers venus s’imprégner de la législation sur les données à caractère personnel.





Les membres, dans un communiqué parcouru par Seneweb, ont traité 43 dossiers dont 30 déclarations et 13 demandes d’autorisation. «A l’issue de la seule session plénière tenue ce trimestre, du fait de la Covid-19, 27 récépissés de déclaration et 10 autorisations ont été délivrés. Par ailleurs, la commission a décidé de sursoir à l’examen de cinq dossiers et a interdit la mise en œuvre d’un traitement», ont indiqué les services de la CDP.





En outre, elle a reçu des plaintes, signalements et demandes d’avis. Ils sont répartis comme suit : un refus d’autorisation, 20 plaintes et signalements reçus et trois demandes d’avis.





La Commission de protection des données personnelles (CDP), autorité administrative indépendante instituée par la loi n°2008-12 du 25 janvier 2008, est chargée de vérifier la légalité de la collecte et du traitement des données personnelles des Sénégalais et de s'assurer que toutes les précautions sont prises pour qu’elles soient sécurisées.