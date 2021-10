Ce qu'a dit Guy Marius Sagna sur la gendarmerie

Déféré au parquet, Guy Marius Sagna a été placé sous mandat de dépôt, hier, pour diffusion de fausses nouvelles.



L’activiste et leader de Frapp sera jugé jeudi en flagrants délits, rapportent Les Échos et Libération.



Son arrestation fait suite à un post intitulé “La nouvelle devise de la Gendarmerie sénégalaise : déshonneur et parti à la place d’Honneur et Patrie”.