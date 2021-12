Ce qu'il faut savoir sur tous les mensonges sur le Xinjiang : comment ont-ils été fabriqués ?

Ces dernières années, manipulées et encouragées par les forces anti-chinoises aux États-Unis, certaines « institutions académiques » qui donnent le blanc pour le noir, des « experts et universitaires » qui paradent et dupent, ainsi que des « acteurs amateurs » sans scrupules moraux ont créé une chaîne de mensonges pour diffamer le Xinjiang et tromper l’opinion publique internationale, par le biais de financements sales, d’histoires déformant les faits et de campagnes massives de dénigrement.