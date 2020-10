Ce qu'on sait des 4 jeunes lesbiennes placées sous mandat de dépôt

Un réseau de lesbiennes mineures et "actrices" de pornographie a été démantelé par la Division spéciale de la cybercriminalité (DSC).Selon L'Observateur, quatre adolescentes, dont trois mineures âgées entre 15 et 17 ans, ont été arrêtées.Il s’agit de M.D. (qui joue le rôle de l’homme) M. S. et P. F. Un jeune garçon, qui était leur collaborateur, a également été interpellé.Les lesbiennes avaient pris en location un appartement à Nord Foire où elles tournaient leurs films pornographiques.Placés sous mandat de dépôt lundi dernier, ils sont tous inculpés d’association de malfaiteurs, actes contre nature et diffusion d’images à caractère pornographiques.Aux dernières nouvelles, les filles lesbiennes mineures seront jugés, vendredi prochain, devant le Tribunal des enfants.