Ce qu’on sait de la jeune fille morte par accident (avec sa mère) sur la route de l’AIBD

En route vers l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD), Adama Ndiome Fall, 27 ans, a été tuée avec sa maman, Maty Lô (45 ans), dans un accident de la circulation survenu sur l’autoroute à péage dans la nuit du vendredi au samedi dernier.



La jeune fille était un mannequin qui rêvait de poursuivre sa carrière à Paris, informe L’Observateur.



En cours de route pour se rendre à l’AIBD, Maty Lô s’est rendue compte qu’elle avait oublié son pass sanitaire anti-Covid.



Du coup, elle et sa maman qui l’accompagnait ont décidé de retourner à la maison pour récupérer le pass sanitaire.



À hauteur du campement Nguékhoh sur l’autoroute à péage, leur véhicule 4X4 a été heurté violemment par un camion.



Sous la violence du choc, Maty Lô et sa fille sont mortes sur le coup. La carrière d’un futur mannequin international est ainsi brisée.



Intelligente, avec un cursus scolaire exceptionnel, la jeune fille de 27 ans, après l’obtention de son Bac, alliait son métier de mannequinant avec une formation professionnelle dans une grande école de Dakar.



Elle défilait pour certaines célébrités à Dakar afin de subvenir aux besoins de sa maman vendeuse de crème glacées et de jus locaux.