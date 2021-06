Ce qu’on sait des agents de Leral décédés

Un violent accident de la route a coûté la vie à 3 employés (1 journaliste, un cadreur et un chauffeur) du groupe Leral, ce lundi, en fin de matinée. Le quotidien L’Observateur revient sur leurs différentes trajectoires.



Le journaliste Abou Mamadou Sy, 20 ans, était un présentateur passionné. Originaire de Boghel, un village situé dans le département de Podor, célibataire sans enfant, il a obtenu sa licence à l’ISEG. Il a démarré sa carrière à la Radio Télé Fulbé (RTF) avant de servir à Pindi Fm et à la 7TV. Il a poursuivi une formation en communication à l’ISSIC, avant d’atterrir à Leral. Il vivait à Keur Mbaye Fall.



Le cadreur Mamadou Yoro Diallo, la trentaine, devait se marier dans les prochains jours. Il n’attendait que la fin de la tournée économique du chef de l’Etat pour convoler en justes noces. Le 21 mai dernier, il est rentré de Ziguinchor avec la ministre Zahra Iyane Thiam qui remettait des subventions aux GIE de femmes en Casamance.





Le chauffeur Ousmane Ndiaye est marié et père de trois enfants. Il est réputé être très correct au volant. Les journalistes refusaient de monter dans son véhicule au motif qu’il n'était jamais pressé.