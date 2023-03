Ce que Cheikh Yérim Seck doit au CICES

La société de communication «6 Com», appartenant à Cheikh Yérim Seck, et le CICES devaient se retrouver le 28 février dernier devant le tribunal du commerce pour un contentieux relatif à une dette non réglée. L’affaire a été reporté au 14 mars.



D’après Source A, qui donne l’information, le report a été décidé parce que le tribunal a reçu avant-hier (le 28 février) le rapport de l’expert financier chargé de déterminer le montant qui oppose les parties. Le journal précise que celui-ci indique que «6 Com» doit à ce jour au CICES 119 millions de francs CFA.



La même source renseigne que cette somme constitue la différence entre le montant dû au départ, soit 144 millions 232 mille 800, et les 25 millions représentant le total des deux règlements effectués par la société du journaliste (20 millions + 5 millions).