[Vidéo] Ce que l'on ne vous dit (sans doute) pas sur l'entrepreneuriat des jeunes

On ne s'improvise pas entrepreneur. L'entrepreneuriat est un processus de construction dans lequel il faut investir temps, argent et ressources intellectuelles tout en consentant à faire quelques sacrifices . Présidente co-fondatrice de l'Unité des Jeunes entrepreneurs de l'Afrique (UJEAF), Adja Fatou Ndiaye travaille depuis 2018, à promouvoir l'entrepreneuriat auprès des jeunes africains, à travers des formations sur mesure et autres services. Entrepreneure ambitieuse, son objectif ultime est de réussir à atteindre zéro chômage en Afrique et mettre ainsi fin à l'émigration clandestine de jeunes africains avec son lot de tragédie dans la Méditerranée grâce à l'auto-emploi.





De la prétention ou de l'ambition ? Qu'importe ! La conviction de Adja Fatou Ndiaye, c'est que ce n'est pas impossible. Il faut juste le vouloir et trouver la bonne stratégie. Dans cette entrevue exclusive avec AfricaGlobe Tv et AfricaGlobe.net, explique ce que c'est que l'entreprenariat et ses exigences.





Consultante, spécialiste en conception de projets et de gestion d'entreprises, elle est à la tête d'un réseau de plus de 1000 jeunes entrepreneurs à travers le continent dans le cadre de l'UJEAF. Pour elle, réussir dans l'entreprenariat, requiert l'adoption des bases. C'est un long processus. A juste raison, elle soutient qu'"avant que l'entrepreneuriat vous enrichisse, il faut que l'entreprenariat vous appauvrisse".





La problématique de l'emploi se pose avec acuité en Afrique malgré la dynamique démographique et la jeunesse de la population.





L'entreprenariat pour beaucoup, et de plus en plus, apparaît comme le seul antidote contre le chômage. Beaucoup s'essaient à l'auto-emploi certes, mais échouent précocement, voire renoncent très rapidement. Peut-être faute de s'être imprégné de la philosophie de l'entreprenariat et des codes de l'entrepreneur type. Pour Adja Fatou Ndiaye, on ne devient pas entrepreneur parce qu'on a échoué dans autre chose, on ne devient pas entrepreneur à succès en un laps de temps après qu'on se soit lancé, on ne devient pas entrepreneur si on n'est pas prêt au sacrifice. Être entrepreneur c'est un état d'esprit, c'est de la patience, de la détermination, des sacrifices, assure Adja Fatou.