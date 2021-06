Ce "prophète" vit avec 36 femmes, plus de 100 enfants et dit être la réincarnation de...

Nabii Yohana est un Kenyan. Mais il fait plus parler de lui pour sa particularité que pour son pays d'origine. Affublé du titre de "prophète", il dit être la réincarnation de Jean, le célèbre baptiste dans la Bible. Il a 36 femmes et clame que c'est Dieu qui les choisi pour lui. «Selon la parole de Dieu, je suis supposé épouser jusqu'à 48 femmes pour que je ne commette pas d'adultère», a-t-il déclaré dans une interview avec Nairobian, un journal local. Selon la presse kenyane qui a découvert ce prophète autoproclamé en 2018, il aurait 103 enfants et 232 petits-enfants.



(Le "prophète", trônant au milieu d'une partie de son clan)



Végétarien, Nabii Yohana (de son vrai nom Ronald Nakalila Wanyama) vit dans le village de Nandolia où se trouve son église, "Muungano Église du Saint-Esprit pour toutes les nations", dans le comté de Bungoma. «Je suis Jean-Baptiste qui a été décapité. J'avais déjà vécu en tant que Blanc aux États-Unis et maintenant je vais vivre en Afrique pendant 280 ans. Selon la prophétie que Dieu m'a donnée, je mourrai mais ressusciterai et vivrai encore 2 700 ans (...). Je suis le chemin, la vérité et le dernier prophète envoyé par Dieu», dit-il.



Nabii déclare à qui veut l'entendre que sa mission sur terre est de sauver l'humanité de la corruption, l'homosexualité et la mauvaise gouvernance. Il affirme aussi avoir le pouvoir de guérir les malades et de ressusciter les morts. Toutefois, deux de ses 38 femmes sont décédées, portant le nombre à 36.



Cet homme s'est mis en tête également de réviser la Bible actuelle qui, selon lui, serait demodée. Il raconte que sa version de la Bible lui aurait pris 68 ans pour la rédaction et comprend 93 livres.



Il déclarait que le président Uhuru Kenyatta et son adjoint William Ruto seraient invités dans son église à l'occasion de la présentation officielle de cette fameuse bible. «Parce que nous voulons qu'ils nous donnent de l'argent pour l'impression de plusieurs exemplaires qui seront distribués dans tout le pays», a-t-il ajouté.



(Nabii veut proposer une nouvelle version de la Bible, sortie tout droit de ses pensées)



Nabii Yohana entend proposer au gouvernement de remplacer le shilling (la monnaie kenyane) par celle de son invention, appelée "mzawadi". «La monnaie actuelle est la source de tous les maux comme la corruption, le vol, la violence, les assassinats politiques et la propagation du SIDA. Elle doit être remplacée pour que ce pays prospère», pense-t-il.



Nabii a cinq maisons que se partagent les femmes de son harem : 6 vivent à Soi (le sous-comté de Lugari), 5 à Kimilili, 5 autres à Chereng'any, 16 dans la ville de Kakamega et 4 à Kitale.