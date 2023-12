Célébration de noël : Les vœux de Khalifa Sall

En cette période festive marquant la célébration de la naissance du christ, Khalifa Ababacar Sall a tenu à adresser ses vœux à la communauté chrétienne du Sénégal. « En ce jour spécial de célébration de la nativité, je tiens à adresser, à tous mes parents chrétiens, mes vœux les plus chaleureux », a-t-il déclaré.



Le message du candidat du mouvement Taxawu Senegal met en lumière les valeurs fondamentales associées à Noël, en évoquant que cette fête est un « moment de réjouissance, d'espoir et d'amour ».



Il a également indiqué l'importance de la compassion, de la générosité et du partage : « Noël nous interpelle également sur l'importance de la compassion, de la générosité et du partage envers nos proches ».



Dans un contexte où le vivre-ensemble est essentiel, Khalifa Sall a exprimé son souhait pour un renforcement des liens d'unité au sein du Sénégal. « Puisse cette semaine illuminer vos vies de bénédictions et renforcer nos liens d'unité dans un Sénégal de paix, de tolérance et d'entente cordiale entre les différentes communautés », a-t-il ajouté.