Célébration du 8 mars : L’appui de la Ville de Dakar aux femmes

Dans le cadre de son assistance aux femmes, la mairie de la ville de Dakar a organisé, ce mardi 08 mars 2022, coïncidant avec la célébration internationale de la femme, une journée de la remise de dons.





Pour renforcer l’autonomie des femmes dans tous les secteurs, la mairie de la ville de Dakar a magnifié les femmes en présence du nouveau maire Barthélémy Dias. Ce dernier, lors de son discours a tenu à rappeler ses projets phares vis-à-vis des femmes.





Selon le maire de la ville de Dakar, le 08 mars demeure une journée internationale du droit des femmes. Et d’ailleurs, c’est une occasion pour lui de participer à leur résilience.





‘’Cette année, nous avons décidé, en accord avec les femmes, de rendre cette cérémonie moins folklorique. Cette journée fait sens car elle nous permet la revue du combat des femmes, mais aussi d’analyser sans complaisance les aspérités qui se baissent sur le chemin de leur émancipation. Au-delà de la célébration, nous devons faire en sorte que cette journée soit pour les femmes, porteuse d’opportunités, pour le présent et pour le futur comme nous invite le thème de cette année, égalité aujourd’hui, pour un avenir durable ‘’, a fait savoir Barthélémy Dias qui réitère son engagement et son soutien aux femmes de la ville de Dakar.





En effet, pour une meilleure émancipation et pour asseoir leur leadership, le maire de la ville de Dakar tient à préciser que ‘’sur le chemin de l’émancipation des femmes, l’éducation des filles occupe une place centrale car l’école est par définition le lieu de l’égalité des chances. A ce titre, nous devons rendre plus effectif, le droit à l’éducation des filles et aller au-delà des programmations en les accompagnant tout au long de leur cursus scolaire et universitaire. En ce qui me concerne, j’engage la ville de Dakar dans cette direction en accordant dès aujourd’hui et tout au long de mon mandat, des bourses scolaires et des prises en charge de formation aux filles dont les parents n’ont pas les moyens de payer leurs études’’.





Entre autres cadeaux octroyés, il a mis à la disposition des femmes de la ville de Dakar, des permis de conduire, des bons d'achats, des bons de pharmacie pour venir en aides aux familles démunies.





Dans cette même dynamique de contribuer à l’autonomisation des femmes, le maire de la Ville de Dakar, en collaboration avec ses conseillers municipaux, compte appuyer les dames avec un financement dans leurs projets.





Barthélémy Dias a décidé d’offrir aux femmes des programmes de formation pour soutenir leurs activités. Il reste persuadé que toutes ces actions ne suffiront pas à faire le bonheur des femmes, mais il compte les accompagner dans leurs combats.





Ngoné Mbengue, deuxième adjointe au maire de la ville de Dakar, pour sa part tient à féliciter les engagements de M. Dias et la considération qu’il a à l’égard des femmes.





Lors de cette cérémonie, près de 1600 femmes ont bénéficié de cette aide. Et à ce titre, elles ont vivement apprécié ces actions venant de la mairie de la ville.





Barthélémy Dias a rappelé aux Associations des féministes qui prônent la parité, de l’intégrer à son projet ‘’ observatoire pour la citoyenneté ‘’ afin de participer à l’émergence des femmes.