Célébration du Gamou : La pluie dicte sa loi à Kolda

Dans la commune de Kolda, beaucoup de mosquées n'ont pas reçu du monde dans la nuit de la célébration du Maouloud communément appelé Gamou. La pluie est passée par là. De 21 h jusqu'à 2 heures du matin, il pleuvait encore. Ce qui a empêché certains fidèles musulmans de se rendre dans les mosquées pour des Khassay et chants religieux commémorant l'anniversaire de la naissance du Prophète Mohamed PSL. Malgré cette pluie qui a bloqué plus d'un chez eux, le Maouloud a été célébré à Kolda dans l'apothéose et dans l'effervescence religieuse. A cette occasion, des messages de paix et de bon voisinage ont été lancés par différents chefs religieux qui invitent les uns et les autres à la solidarité et au partage dans ces moments de vie chère.