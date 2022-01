[Vidéo] Célébration du nouvel an : un véritable "feu" d'artifices au Monument de la Renaissance

Décidément, ceux qui étaient venus pour assister au spectacle de minuit au monument de la Renaissance africaine ne sont pas rentrés bredouilles. En effet, dès que minuit a sonné, les feux d'artifices et pétards pour marquer la fin de l'année 2021 scintillaient de partout. Malheureusement, quelques uns des pétards ont atterri sur les buissons du côté inoccupé de l'espace et ont causé un début d'incendie.



Ceci a causé un mouvement de panique au sein de l'assistance et certains parents ont commencé à quitter les lieux avec leurs enfants.



Toutefois, un élan de solidarité s'est emparé des jeunes qui ont escaladé un mur pour aller éteindre le feu car ne voulant pas que la fête soit gâtée.



Par chance, l'incident n'a pas eu beaucoup d'ampleur et la situation a vite été maîtrisée par ces jeunes sans l'aide des sapeurs-pompiers.