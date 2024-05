Célébration : un grand jour pour Abdoulaye Wade

L’ancien président de la République du Sénégal, Me Abdoulaye Wade, souffle sa 98e bougie, ce mercredi, marquant son jour d'anniversaire.





Né officiellement le 29 mai 1926 à Kébémer, l’avocat et homme politique fait inéluctablement partie des figures qui ont le plus marqué l'histoire du Sénégal, après 26 ans d’opposition et 12 ans de pouvoir (2000-2012).





« Brillant intellectuel, Wade est fervent défenseur des libertés démocratiques. Il est moins présent dans l’espace public même si ses positions et autres directives ne passent pas inaperçues. Très influent, Wade a formé plusieurs plusieurs générations d’hommes politiques y compris (son successeur), Macky Sall», salue Source A.





Son fils Karim Wade a hérité des rênes du Parti démocratique sénégalais (PDS) que le nonagénaire a créé en 1974.