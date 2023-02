Cem de Badiary : Les élèves suspendent le mot d'ordre, mais corsent leur plateforme revendicative

Les élèves suspendent le mot d'ordre au Cem Badiary

Pour les besoins des compositions des classes intermédiaires, les élèves du collège d’enseignement moyen (CEM) du village de Badiary, situé dans la commune de Bambali (département de Sédhiou) ont suspendu leur mot d’ordre de grève, mais ont corsé leur plateforme revendicative. Dans le procès-verbal qu’ils ont envoyé à l’inspection de l’éducation et de la formation (IEF), les potaches ont détaillé les raisons de leur mouvement d’humeur.





Si le principal mobile était de s’opposer au redéploiement de leur professeure de lettres/espagnol, les élèves ont mis le curseur sur d’autres difficultés qui ne permettent pas de meilleures conditions d’études. Selon Babacar Diop, le président du gouvernement scolaire, le CEM de Badiary est dans une situation d’insécurité, faute de mur de clôture. La cour de l’école est un passage ouvert aux animaux domestiques, aux reptiles et aux conducteurs de motos-Jakarta. L’école dispose de toilettes, mais le réseau d’adduction d’eau n’est plus fonctionnel. Les élèves sont obligés d’aller à l’école élémentaire pour se soulager ou dans les maisons les plus proches.





Au plan pédagogique, les élèves se plaignent des absences régulières d'enseignants, dont certains n’ont même pas pu achever le second semestre de l’année dernière. D’autres, logeant à Sédhiou située à 8 km, accusent des retards de 30 minutes. Ils souhaitent des professeurs qui résidents dans la communauté. Les élèves ont également déploré l’environnement physique peu reluisant de l’établissement qui abrite encore des abris provisoires depuis la création du collège.





L’administration du collège, l’association des parents d’élèves (APE), le comité de gestion de l’établissement (CGE) et le chef du village ont engagé des démarches allant dans le sens de dénouer la crise. Il s’agit de demander aux élèves d’accepter la situation, pour permettre à leurs petits frères des classes intermédiaires de réviser tranquillement et de préparer les compositions du premier semestre.





Mais ces derniers, à travers le gouvernement scolaire, demandent aux autorités d'ajourner jusqu’en fin d’année le redéploiement de la professeure Ndiaye, engagée dans la scolarisation des filles, dans la gestion de la cantine et dans les activités de la communauté.





Seulement, elle a déjà reçu son ordre de service la mutant dans un autre établissement de la région. Les élèves sont donc appelés à comprendre que le collège n’a que deux classes qui font espagnol pour huit heures de cours par semaine. Et en matière de redéploiement, c’est le dernier enseignant venu dans la discipline ciblée qui doit partir.