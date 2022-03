Cérémonie d'initiation : Babacar Ngom Sedima désigné enfant de Djilakh

Le rite d'initiation sérère "Ndut" a été célébré ce samedi dans le village de Djilakh. Le choix du parrain de cette grande cérémonie d'initiation en culture sérère et qui célèbre les circoncis, est porté sur la personne de Babacar Ngom.