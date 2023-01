Ces travaux réalisés par l’ONAS à l’intérieur et à l’extérieur de la mosquée de Bopp

La grande mosquée de Bopp est une belle œuvre architecturale au milieu de ce quartier de Dakar. Les murs extérieurs couverts de peinture jaune et dégradée est en harmonie avec la blancheur d’autres partie de ce lieu de culte. Les tuiles vertes concourent à matérialiser la vocation de l’édifice. Dans la cour avant comme celle arrière, des ouvriers posent des pavés. À l’entrée, des grilles sont posées. Le Directeur Général de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), Mamadou Mamour Diallo a visité cette belle œuvre réalisée avec l’appui du Président de la République, son Excellence, Macky Sall. « Le Chef de l'Etat accorde une importance aux cités religieuses. Il a construit plusieurs mosquées, des résidences dans des cités religieuses. L’ONAS a refait le système d’assainissement de cette mosquée », a signifié Mamadou Mamour Diallo.



L’Onas a réalisé plusieurs travaux d’assainissement dans la mosquée et aux abords de l’édifice. Il s’agit du raccordement des toilettes de la mosquée, la fermeture de 15 regards, la reprise des grilles avaloires du jardin. En outre, des conduites cassées ont été réparées sans oublier le curage du réseau dans les quartiers de Bopp, de Niarry Tally et Ouagou Niayes.



Des travaux sont en cours afin de densifier les réseaux aux environs de la mosquée. Le DG de l’ONAS d’ailleurs a qualifié la belle architecture de la mosquée de chef d’œuvre. « Des réalisations importantes ont été, à cet effet, faites avec des regards construits. Nous avons même réalisé un réseau neuf connecté au collecteur existant », a-t-il expliqué.



Par la suite, il a soutenu que les problèmes de reflux d’eau ont été réduits grâce aux nouveaux travaux. Ces ouvrages ont épargné des ménages des pollutions olfactives et visuelles. « Dans le passé, le quartier était caractérisé par une remontée d’eaux de pluies assez récurrentes. Avec ces travaux, nous aurons moins de difficultés », a estimé M. Diallo. Au passage, il a rappelé que des travaux de curage ont été également effectués dans les environs. Les travaux réalisés par l’Onas ont été appréciés par le maire de Biscuiterie, Djibril Wade. « L’Onas est une composante importante dans ce dispositif », a-t-il fait savoir. Pour lui, les travaux d’assainissement du jardin de Bopp pourraient même valoriser la cité. Sa conviction est que cette mosquée et celle de Massalikoul Jinane vont favoriser le tourisme religieux. Le porte-parole du khalife général de Médina Gounass, Thierno Ibnou Oumar Ba, s’est félicité de ces travaux d’assainissement dans l’édifice religieux et aux alentours. Notons que la mosquée sera inaugurée par le Président de la République, son excellence Macky Sall dans les prochains jours.