Ces zones où de fortes pluies sont attendues ce lundi

Les activités pluvieuses reprendront sur l’ensemble de la quasi-totalité du pays avec ‘’des risques élevés de fortes pluies sur l’axe Ziguinchor-Dakar’’, a-t-on appris dimanche de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).





‘’Ces activités pluvieuses reprendront demain (lundi) sur l’ensemble de la quasi-totalité du pays avec des risques élevés de fortes pluies sur l’axe Ziguinchor-Dakar en passant également par les localités de Diourbel, Mbour, Thiès, Kaolack, Fatick, et Cap Skirring, lit-on sur un bulletin météo soir transmis à l’APS.





Par contre, au cours de cette nuit de dimanche jusqu’ à lundi, a-il-indiqué, ‘’des orages et pluies modérés à faibles sont prévus dans les localités sud, notamment à Ziguinchor, Cap Skirring, Kolda et Sédhiou et celles de Kédougou, Tamba, Bakel, avec des risques moindres de pluies, à l’Est du pays ’’.