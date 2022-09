Chaîne de valeurs Riz : 26 Milliards de la BID pour des infrastructures en faveur de la filière

Un atelier de validation d’études pour le développement de la chaîne de valeurs riz s’est tenu ce mercredi à Kaolack. Il va permettre notamment la réalisation de magasin de stockage et d’une station de l’institut Sénégalais de recherches agricoles (ISRA) à SEFA à Sédhiou entre autres infrastructures.

L'atelier de validation du rapport des études avant projet sommaire (APS) des travaux de construction d'infrastructures de bâtiments au profit de l'ISRA et de la division des semences ( DISEM) entre dans le cadre de la validation des études Aps qui visent à faire un certain nombre de constructions au profit de l'ISRA et de la DISEM. L'objectif de l'atelier est d'examiner, amener et valider le rapport des études Aps des travaux de construction d'infrastructures de bâtiments au niveau de la station Isra de SEFA à Sédhiou et au sein de la DISEM à Dakar et le rapport d'orientation méthodologique (ROM), tous les deux élaborés par le cabinet d'ingénieur conseil West Ingénierie.





Financé a hauteur 26 milliards de CFA de par la BID et l'Etat du Sénégal, le projet va permettre aussi la réalisation de 25 magasins de stockages de riz dans le nord du pays.

Selon son coordonnateur, docteur Wally Diouf, “ ce projet est un financement de la BID venue appuyer l'Etat du Sénégal dans ses efforts pour atteindre l'autosuffisance en riz. On ne peut pas atteindre l'autosuffisance tant qu'on n'a pas une maîtrise totale de la chaîne de valeurs semencière, en commençant par la recherche; c’est pourquoi les Aps que nous validons vont nous permettre de renforcer l'ISRA pour qu'il ait plus de moyens et de laboratoires. C’est dans ce sillage que l'ouverture d'un centre de recherches de l’institut est prévu à Sédhiou afin que ce centre puisse accueillir de nouveaux chercheurs et des laboratoires fonctionnels “, dit-il.





Pour sa part Boubacar Dramé, conseiller technique du ministère de l’Agriculture et de l'équipement rural a souligné que cet atelier est venu dans un contexte très particulier. “Face à des crises récurrentes, ce projet de la chaîne de valeur riz soutient les efforts du gouvernement du Sénégal qui veut apporter des réponses à des crises en augmentant la production et la productivité du riz au niveau de tous les territoires nationaux car l'objectif du gouvernement est de faire du bassin arachidier le bassin céréalier “, a soutenu le technicien.