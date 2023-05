Chambre criminelle : Me El Hadji Diouf charge Sonko, un avocat de la défense lui demande “d’arrêter ses conneries”

Me El Hadji Diouf , avocat de la victime présumée Adji Sarr, qui accuse Ousmane Sonko de viols et de menaces de mort, est apparu très en verve au tribunal de Dakar.







L’avocat de la partie civile a martelé son opposition aux demandes de renvoi formulées par les différents avocats de la défense. Il en a profité pour glisser quelques tacles au principal accusé : “Les avocats de Sonko sont là plus nombreux alors que leur client a préféré la désobéissance civique”. Me Diouf a traité Ousmane Sonko de “fuyard” et de “poltron” avant d’être rappelé à l’ordre par un des avocats de celui-ci qui lui a demandé “d'arrêter ses conneries".