Chambre criminelle : Une gendarme infiltrée fait tomber son amant et un jeune couple qui dissimulait de la drogue dans leurs parties intimes

Un réseau de trafic de drogue dure a été infiltré par une gendarme dénommée Mia. Élément de la Brigade de recherche de la gendarmerie, Mia est un agent infiltré. Pour mener à bien sa mission, elle entretient une relation amoureuse avec B. Diouf alias Bril.







Elle fait croire à ce dernier qu'elle est en relation avec un blanc. Un soir, Mia qui se trouve à Saly appelle son amant, elle lui demande de lui procurer de l'ectasy. B. Diouf âgé de 22 ans confie être un consommateur d'ectasy et ce soir, jour de son arrestation, il a quitté Dakar à 23h pour venir retrouver son amante qui lui avait demander de la drogue. Malheureusement, il sera arrêté en possession de comprimés d'ectasy.





Auparavant, B. Diouf avait une fois appelé Mia sur le portable du couple Niang. Quelques jours après, la gendarme contacte le couple et leur demande s'ils peuvent lui ramener des ectasy.

M. S. F., âgée de 22 ans et mariée à M. Niang, lui livre 5 comprimés. Une deuxième commande de 45 comprimés aboutira à l'arrestation du couple. Durant toute l'audience, M. S. F. pleurait sans cesse.





M. Niang alias Momo âgé de 25 ans reconnaît être entré dans cette activité de vente et de consommation 1 mois après son arrestation.





"J'achète la pièce à 3000 et je le revend à 7000 fr", a soutenu M. Niang, époux de M. S. F. Cette dernière s'est rendue pour sa part à Kaolack pour recevoir de leur fournisseur ,Toss, des comprimés ectasy pour le compte de Mia.

La jeune dame explique qu'elle n'a fourni qu'à deux reprises des comprimés à la gendarme. Elle qui était confrontée à des difficultés dans son ménage voulait une source de revenus.





"Les 2000 fr obtenus de chaque comprimés pouvaient m'aider parce que je ne pouvais pas régler mes problèmes financiers", explique M. S. F au juge Pierre Tine.





Ainsi, le 26 mai 2022, le couple et l'amant de Mia ont été placés sous mandat dépôt pour association de malfaiteurs et trafic intérieur de drogue. Ils ont été présentés à la Cour de la chambre criminelle de Mbour.

Il a été établi que le couple se rendait à Kaolack pour récupérer la drogue chez Tosh, qui vit en Gambie. Au retour, le mari le cachait dans son anus et sa femme sous son sexe.





Selon Me Bassirou Sakho, les accusations selon lesquelles les accusés transportaient la drogue dans leur parties intimes ne correspondent ni à la vérité, ni à la réalité.





Mia avait commandé la drogue chez le couple. Au moment de leur arrestation, ils avaient en leur devers 45 pièces d'ectasy évaluées à 315.000 Fr. M. S. F. et son mari ont livré 104 pièces d'ectasy durant leur activité illicite.





Pour le Procureur, ce trafic a été très bien peaufiné par le couple. Avant leur interpellation, le couple a fait l'objet d'une surveillance policière assidue. Un plan efficace établi a permis d'arrêter le couple; ainsi, pour le procureur, l'accusation de malfaiteurs est bel et bien établie.





"Ils se sont organisés pour transporter la drogue de Kaolack à Dakar. Elle transportait la drogue dans ses parties intimes pour venir la conditionner à Dakar. La quantité de cette drogue, 104 comprimés, n'est pas une petite quantité. Cette drogue ne peut pas être comparée à du chanvre indien. La gendarmerie a infiltré le milieu pour avoir des preuves" a expliqué le procureur qui a requis 20 ans de réclusion criminelle à l'encontre des trois prévenus.





Me Sene, l'avocat de Marième assure que sa cliente a été incitée à commettre ce délit.





"On les a incités à commettre ce délit et à devenir des trafiquants. Cette procédure n'a pas lieu d'être. Il n'est établi nulle part qu'elle avait déjà vendu de la drogue à une personne identifiée. Il n'y a pas d'infraction dès l'instant que les preuves ont été obtenues de façon incitative", défend Me Sene.





A sa suite, son confrère Me Tall, avocat de Birama Diouf a soutenu que "beaucoup de Sénégalais ont eu à utiliser cet comprimé. En réalité ils ne savent pas qu'ils ont à faire à un comprimé qui les rend accro. Le couple a refusé de signer le PV de l'enquête. L'élément intentionnel fait défaut dans cette affaire".





Marié très jeune, avec en charge deux enfants, l'instabilité économique a poussé le couple a entrer dans ce milieu interlope. Le trafic ne préexistait pas dans la vie de ce couple avant l'arrivée de Mia, a soutenu Me Bassirou Sakho.





"Mia était justement là pour provoquer une provocation à l'instruction. C'est Mia qui a trouvé un couple instable économiquement et elle les a incités à commettre l'infraction. Elle a exploité la faiblesse d'un couple. Vous verrez d'ailleurs que toutes les auditions n'ont pas été signées par le couple. Le procédé utilisé par l'agent Mia ne peut pas être recevable en droit", a défendu Me Sakho.





Finalement B. Diouf et M. Niang ont été condamnés à 3 ans de réclusion criminelle. Quand à M. S. F. elle a pris 2 ans ferme. Les détenus devront payer une amende de 200.000 fr.