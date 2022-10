[Vidéo] Championne du monde de récital de Coran: Sokhna Ndatté Cissé accueillie en héroïne

Sokhna Ndatté Cissé, Championne du monde de récital de Coran

La première femme championne du monde de récital de Coran, Sokhna Ndatté Cissé, a été accueillie en grande pompe à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. La pensionnaire du Daara Mahdoul Marif a été honorée par sa famille, ses enseignements et une bonne partie et quelques Sénégalais venus lui témoigner affection et reconnaissance.









Elle a également reçu les bénédictions de sa mère. Cette dernière, Sokhna Soda Gadiaga, a exprimé sa fierté et une satisfaction totale car selon elle, “sa fille n'avait d'autre occupation que ses études”. “Ce sacre est alors le fruit d'une longue labeur qu'Allah a voulu récompenser”, a-t-elle ajouté.