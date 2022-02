Champions d’Afrique: Les Lions élevés au rang d’officiers de l’ordre national du Lion

Le chef de l'Etat, Macky Sall, n'a pas lésiné sur les moyens pour "récompenser" les Lions du Sénégal et de l'ensemble du staff technique, vainqueurs de la 33eme édition de la Can au Cameroun. "Pour services rendus à la Nation", le Chef de l’Etat a aussi élevé Aliou Cissé et ses hommes au rang d’officier de l’ordre national du Lion.





Il a rendu un vibrant hommage a ces "vaillants Lions qui ont bien défendu les couleurs de la Nation".