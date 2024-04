Chances de pluie dans plusieurs régions, dont Dakar : Les prévisions de l'Anacim pour ce 29 avril

Selon l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim), il y a de faibles chances de pluie dans plusieurs régions, dans la nuit du lundi 29 avril. Également, une couche de poussière prédominera durant les prochaines heures.





Au cours de cette journée, un temps poussiéreux prédominera sur le pays accompagné d’un vent assez fort sur l’ouest et le nord. À partir de cette nuit, la couche de poussière se densifiera peu à peu et touchera tout le pays, dans la matinée du mardi.

Par ailleurs, très peu de nuages intéresseront le pays. Néanmoins, cette nuit, des nuages denses couvriront

les localités du Sud (Kolda, Sédhiou, Ziguinchor et Cap Skirring) où de faibles chances de pluie sont à noter et le littoral sud (Dakar, Mbour, Thiès, Fatick et Kaolack)", note l'Anacim dans son bulletin de ce lundi.





Dans le centre, l’est et le sud du pays, l'Anacim annonce une chaleur sensible pouvant atteindre 42 et 43°C. Par contre, un air doux devrait souffler à Dakar et ses environs.