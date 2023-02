Changement climatique au Sénégal : Le PROMOGED s'engage dans la réduction d'émissions de gaz à effet de serre et le recours à la finance carbone

Ibrahima Diagne, le directeur général du Projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides (PROMOGED) a présidé, ce lundi 20 février, un atelier d'échanges et de partage pour établir les modalités d'un partenariat avec le Comité national sur les changements climatiques (COMNACC) dans le but de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre qui impactent de manière négative l'environnement, notamment sur le climat.





D'après le directeur du PROMOGED, l’État du Sénégal a engagé le programme "Sénégal zéro déchet" "et à ce titre, le PROMOGED est le seul compact d'investissement qui permettra de mettre en place les infrastructures appropriées afin de réduire les dépôts et décharges sauvages qui impactent sur les émissions de gaz à effet de serre contribuant à un dérèglement climatique considérable.





C’est dans ce cadre que le PROMOGED a jugé opportun de collaborer avec les experts du Comité national sur les changements climatiques, pour mettre en place un plan d'action avec une feuille de route bien déterminée, dans le but de permettre à l'État du Sénégal de répondre aux exigences et engagements pris au niveau international en matière de changement climatique.





En effet, venu prendre part de cet atelier, Mass Thiam, le directeur de SONAGED, souligne que l'État du Sénégal a signé un protocole d'accord avec les sociétés Carbone Global Glues et ALCOTT pour un financement de deux millions de dollars, afin de mettre en place un centre de compostage, dans la logique de réduire l'emprunt carbone au Sénégal.