Changement d’identité visuelle : Le ministère de l’Urbanisme dévoile son nouveau logo

Le ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique change d’identité visuelle. L’institution étatique dirigée par Abdoulaye Saydou Sow a conçu et adopté un nouveau logo qui a été dévoilé et présenté au public, ce mardi 16 novembre, en marge de la cérémonie de signature d’un accord de partenariat entre la Direction générale du Cadre de vie et de l’Hygiène publique dudit ministère et l’Organisme national de coordination des activités de vacances (ONCAV).





« Insuffler une nouvelle dynamique » au ministère





En effet, Abdoulaye Saydou Sow, depuis son arrivée à la tête de ce département ministériel, a eu comme principale préoccupation d’"insuffler une nouvelle dynamique" au sein du ministère. Une dynamique qui, selon lui, passe par une nouvelle identité visuelle, notamment.





Création d’un magazine d’actualité