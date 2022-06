Chantage et extorsion de fonds : Le manager de «Génération Foot», les photos nues et l’ancien pensionnaire

Le manager de l’académie « Génération Foot » s’est empêtré dans une sombre affaire de chantage et d’extorsion de fonds.



Olivier Perrin, parce que c’est de lui qu’il s’agit, avait envoyé ses photos nues à un certain Mor Talla Seck, ancien pensionnaire de ladite académie.



Selon Libération, qui donne l’information, les faits remontent en 2018, quand les deux hommes se sont connus sur Facebook.



Croyant que Seck avait des penchants homosexuels, Perrin lui a envoyé une photo de son visage et de son postérieur avant de lui proposer, « en toute discrétion », d’être son partenaire sexuel.



Mais, c’est le début d’une aventure cauchemardesque pour ce responsable de « Génération Foot ».



Car, avec les photos compromettantes de Perrin par devers lui, Mor Talla Seck commencé à menacer celui-ci, si toutefois il ne lui envoyait pas de l’argent.



Las des appels répétés de son « ami », qui s’était entretemps établi au Maroc, Perrin s’en est ouvert à d’autres responsables de Génération Foot » tels que le coach Assane Top et le patron, Mady Touré, qui ont tenté de « dissuader » le mis en cause. En vain !



Mais, Seck finira par être cueilli par les éléments de la Division spéciale de cyber sécurité (Dsc), selon toujours Libération.



« J’étais ivre », a déclaré Olivier Perrin, dans sa déposition.



Pour sa part, Seck, entendu sous le régime de la garde-à-vue, a reconnu les faits de chantage et d’extorsion de fonds à l'encontre du plaignant.



Il a également déclaré aux enquêteurs avoir fait la connaissance d’un journaliste sportif qui lui a promis de l’appuyer dans son « combat ».