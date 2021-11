Chavirement d’une pirogue à Saint-Louis : 82 migrants clandestins repêchés par la Marine nationale

Le drame maritime a été évité de peu hier mardi 2 novembre 2021. 82 migrants clandestins ont été sauvés par la Marine nationale à 86 kilomètres au large Saint-Louis après le chavirement de leur pirogue suite à « une entrée d’eau au niveau de la coque ». L’équipage et ses passagers ont quitté la République de Gambie le 1er novembre à destination de l’Espagne. C’est au cours du périlleux périple que le navire de fortune a pris l’eau.





Alertée par un avion de patrouille maritime espagnol basé temporairement à Dakar, indique la Dirpa, la Marine a dépêché ses vedettes Lac Retba et Djiffere pour procéder à l’opération de sauvetage.





« Grâce à l’action décisive des équipages des vedettes, tous les passagers ont été sauvés et embarqués à bord des navires de la Marine nationale puis ramenés sains et saufs au port militaire de la base navale Amiral Faye Gassama, avant d’être mis à la disposition de la Police de l’air et des frontières », souligne la Dirpa.