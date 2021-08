Chavirement de pirogue à Saint-Louis : La réaction de Macky Sall

Depuis l’Allemagne où il se trouve, le Président de la République Macky Sall s’est dit «peiné» d’apprendre le chavirement d’une pirogue transportant des candidats à l’émigration au large de Saint-Louis. Drame dans lequel 14 personnes ont été secourues et un corps retrouvé. «J’adresse mes condoléances émues à la famille du défunt et exprime ma compassion aux familles des disparus», a fait savoir le Chef de l’Etat, ce samedi 28 août, sur Twitter.





Selon communiqué de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa), la pirogue aurait chaviré dans la nuit du 25 au 26 août 2021 avec une soixante de personnes dont des Sénégalais et des Gambiens. Immédiatement, la marine a alerté les autorités compétentes et à dépêché les vedettes rapides Soungrougrou et Matelot Étienne Diedhiou sur zone pour effectuer les premières opérations de recherches et de sauvetage. Elles étaient appuyées dans ces opérations par l'avion de patrouille maritime de l'armée de l'air et un hélicoptère de la Guardia espagnole.