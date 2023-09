Cheikh Abdoul Ahad Gaïndé Fatma prône l'intégration de la dimension économique du Magal dans les politiques publiques

Après le grand Magal, l'heure est au bilan. Pour Serigne Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma, les événements religieux constituent des opportunités économiques énormes pour le Sénégal, à l'instar du hajj et de la Umra pour l'Arabie saoudite.





Ainsi, le président de la commission culture et communication du comité d’organisation prône l'intégration de la dimension économique du Magal dans les politiques publiques. "Nous devons intégrer cette dimension économique dans les politiques publiques, au lieu de les regarder du point de vue assistanat, gouffre à milliards. Vingt milliards € en Arabie saoudite pour 9 millions de visiteurs. Pour plus de 15 millions de visiteurs sur l'ensemble des événements religieux au Sénégal, aucun impact visible. Il est temps d'y remédier pour le bien de notre économie", recommande-t-il.





Poursuivant, le chef religieux rappelle : "Quand on avait fait les estimations en 2015, on était à plus de 4 millions de pèlerins et aujourd’hui, on est à 6 millions, soit une augmentation de 42 %… Dans les années à venir, il faut réfléchir sur la situation à Touba. Il nous manque un document de planification qui puisse nous permettre de prévoir. Chaque fois qu’on a des prévisions en deux et trois ans, elles sont dépassées. Il faudra réfléchir à ce niveau. La ville de Touba mérite de grands investissements. Le Magal ne cesse de croître."